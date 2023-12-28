Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера

Две жительницы села Центральная Усадьба Куединского района предстанут перед судом за кражу. По сообщению ГУ МВД Пермского края женщины распивали спиртные напитки, в ходе чего 39-летняя фигурантка предложила своей 20-летней знакомой украсть деньги у пенсионера. Приехав на место, они попросили у 83-летнего мужчины 1 тыс. рублей в долг. Девушки увидели, что у него были еще наличные, и решили их похитить.