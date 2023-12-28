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Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера

Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера

28 декабря 2023, 06:33
Фото: Midjourney
Девушки попросили 1 тыс. рублей в долг у 83-летнего пенсионера, а увидев еще наличные, похитили у него 102 500 рублей.

Две жительницы села Центральная Усадьба Куединского района предстанут перед судом за кражу. По сообщению ГУ МВД Пермского края женщины распивали спиртные напитки, в ходе чего 39-летняя фигурантка предложила своей 20-летней знакомой украсть деньги у пенсионера. Приехав на место, они попросили у 83-летнего мужчины 1 тыс. рублей в долг. Девушки увидели, что у него были еще наличные, и решили их похитить.

Одна из соучастниц отвлекла мужчину, а другая в это время незаметно похитила у потерпевшего 102 500 рублей. После этого дамы уехали домой и продолжили веселье. Однако вскоре приехали полицейские. Подозреваемым 1985 и 2003 годов рождения вынесено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище» УК РФ.

Выяснилось, что обе девушки были ранее судимы. Причем, девушка 2003 года рождения уже похищала у потерпевшего деньги. На данный момент, следствием собрана достаточная доказательная база для возбуждения уголовного дела. Материалы следствия будут рассмотрены судом. На время проведения следственных мероприятий в отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Обе девушки полностью признали свою вину и раскаялись.

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