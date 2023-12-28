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Двух пермяков суд лишил водительских прав и автомобилей за пьяное вождение

Двух пермяков суд лишил водительских прав и автомобилей за пьяное вождение

28 декабря 2023, 16:00
Фото: 1MI
В обоих случаях проступки были повторными

Свердловский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении двух пермяков. Мужчины повторно были задержаны за нетрезвое вождение, сообщает краевая прокуратура.

В первом случае, подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь оказался за рулём в нетрезвом состоянии. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, факт опьянения подтвердился. Другой водитель был остановлен полицейскими при аналогичных обстоятельствах.

Оба водителя признаны виновными по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил одного виновного к 300 часам обязательных работ, второго — 260 часам обязательных работ, а также лишил их прав управления на срок 2 года 6 месяцев и 2 года 11 месяцев соответственно. Также у осужденных конфискованы в доход государства автомобили, которыми они управляли в момент совершения преступления.

#Авто#Суд#Алкоголь#Опасное вождение#Вождение
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