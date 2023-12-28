Двух пермяков суд лишил водительских прав и автомобилей за пьяное вождение

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил одного виновного к 300 часам обязательных работ, второго — 260 часам обязательных работ, а также лишил их прав управления на срок 2 года 6 месяцев и 2 года 11 месяцев соответственно. Также у осужденных конфискованы в доход государства автомобили, которыми они управляли в момент совершения преступления.