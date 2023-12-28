Елочка, гори? В одном из домов в поселке Горнозаводского округа произошел пожар

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что в результате пожара сгорели мебель и сама ель. Никто не погиб и не пострадал. Точную причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России. Спасатели напоминают, что запрещено оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.