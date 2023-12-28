properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В одном из поселков Пермского края в частном доме сгорели ель и мебель

Елочка, гори? В одном из домов в поселке Горнозаводского округа произошел пожар

28 декабря 2023, 04:33
Фото: пресс-служба МЧС России

В одном из поселков Пермского края в частном доме сгорели ель и мебель

Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.

В поселке Верхняя Усьва Горнозаводского городского округа вчера вечером, 27 декабря, произошел пожар. Хозяева дома оставили включенной в электросеть гирлянду на искусственной ели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что в результате пожара сгорели мебель и сама ель. Никто не погиб и не пострадал. Точную причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России. Спасатели напоминают, что запрещено оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Читайте также:
В Дзержинском районе заметили огонь на крыше дома. В МЧС объяснили, что произошлоВ пожаре в одной из деревень Прикамья пострадала женщинаПермские пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры
#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс#Хэппи нью еар#Новый год
Подпишитесь
“Для меня это жизнь”. «Моя детская мечта». Как выживает в Перми уникальный музей трансформеров
Сегодня, 02:00
«Молот» закончил год в лидерах турнирной таблицы ВХЛ
Сегодня, 02:31
«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России
Вчера, 12:14
В Перми впервые проведена операция по пересадке сердца
Вчера, 14:43
Список субсидируемых авиамаршрутов из Перми дополнили ещё два направления
Вчера, 12:50
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
26 декабря, 02:00