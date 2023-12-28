Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье остановился на уровне прошлой недели

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае остается на том же уровне, то и неделей ранее. Согласно статистике регионального Управления Роспотребнадзора, с 18 по 24 декабря в Прикамье зарегистрировано 19 796 случаев заражения.
Эпидемический порог среди взрослого населения превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и аденовирусы) — 64,5%. Доля вирусов гриппа растет — за прошлую неделю она составила 34,5%.