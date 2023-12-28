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Генпрокуратура вернула дело экс-ректора ПГНИУ на дополнительное расследование

Генпрокуратура вернула дело экс-ректора ПГНИУ на дополнительное расследование

28 декабря 2023, 12:33
Фото: t.me/dg_krasilnikov
Расследование уголовного дела идет еще с 2021 года.
Сюжет
ПГНИУ

Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, его подчиненных и экс-сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой. Дело вернули В СК для дополнительного расследования, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники.

Дело было возбуждено после массового убийства в ПГНИУ, которое произошло 20 сентября 2021 года — тогда погибли шесть человек, десятки — получили травмы и ранения. В последней редакции дело было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям.

В СК считают, что фигуранты дела не создали достаточный уровень антитеррористической защищенности ПГНИУ. В университете была система оповещения о действиях при пожаре, но не было системы о действиях в случае нападения на образовательное учреждение. В итоге люди не знали как действовать.

В начале ноября пресс-служба СК России сообщила, что расследование уголовного дела закончено. Фигурантами дела помимо экс-ректора и сотрудницы Росгвардии стали: экс-проректор Павел Блусь, а также начальник контроля университета Михаил Мухачев.

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#ПГНИУ#Стрельба в университете#Пермь
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