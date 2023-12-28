Глава СК заинтересовался огромной пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался огромной пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь. Он поручил доложить о ситуации после сообщений в СМИ о том, что на трассе образовалась огромная проблема из-за ненадлежащего содержания дороги. Из-за этого люди стояли в пробке более 17 часов.
Сейчас проверку проводят следователи в Свердловской области. Движение на трассе парализовало утром 27 декабря. В Свердловской области за сутки выпала месячная норма осадков.
Ранее синоптики отмечали, что последняя неделя года в Пермском крае будет снежной и теплой.