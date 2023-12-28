properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Глава СК заинтересовался огромной пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь

Глава СК заинтересовался огромной пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь

28 декабря 2023, 08:04
Фото: 1MI
Пробка образовалась из-за обильных снегопадов.

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался огромной пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь. Он поручил доложить о ситуации после сообщений в СМИ о том, что на трассе образовалась огромная проблема из-за ненадлежащего содержания дороги. Из-за этого люди стояли в пробке более 17 часов.

Сейчас проверку проводят следователи в Свердловской области. Движение на трассе парализовало утром 27 декабря. В Свердловской области за сутки выпала месячная норма осадков.

Ранее синоптики отмечали, что последняя неделя года в Пермском крае будет снежной и теплой.

Читайте также:
В небе над Пермью увидели причудливые «облака Ван Гога»Временно ограничено движение на трассе Пермь-ЕкатеринбургЮжный циклон принес в Пермский край продолжительные снегопады
#Пермь#Погода#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь
Сегодня, 06:31
Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание
Сегодня, 07:38
Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС
Сегодня, 07:09
«Моя детская мечта». Как выживает в Перми уникальный музей трансформеров
Сегодня, 02:00
В небе над Пермью увидели причудливые «облака Ван Гога»
Сегодня, 05:16
На площадке музея PERMM пройдет серия концертов
Сегодня, 06:28