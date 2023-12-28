Как изменятся выплаты пенсий в конце года: подробности

Однако оказалось, что информация была неправильно понята — это не дополнительная помощь от правительства из резервного фонда. Дело в том, что пенсии за январь будут начислены заранее, а сумма в 15 тысяч рублей — это просто размер пенсии для жителей Подмосковья.