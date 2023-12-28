Как изменятся выплаты пенсий в конце года: подробности

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
У всех пенсионеров России будет возможность получить дополнительные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей до конца декабря. Эта новость быстро распространилась в социальных сетях и вызвала жаркие дискуссии.
Однако оказалось, что информация была неправильно понята — это не дополнительная помощь от правительства из резервного фонда. Дело в том, что пенсии за январь будут начислены заранее, а сумма в 15 тысяч рублей — это просто размер пенсии для жителей Подмосковья.
Из-за новогодних каникул банки не будут работать с 1 по 8 января, поэтому выплаты пенсий за этот период были решены перенести на более ранний срок. Ожидается, что граждане получат деньги между 27 и 29 декабря.
Юрист Анастасия Билялова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения произойдут для граждан. Пенсионеры, которые получают свои выплаты через банки, получат пенсию за январь заранее. А те, кто получает пенсию через почту, будут получать выплаты по обычному графику — с 3 января.
«Все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные и пенсии по инвалидности, будут выплачены в соответствии с этим графиком. Социальный фонд будет производить автоматические выплаты, и пенсионерам не нужно будет обращаться дополнительно», — подчеркнула эксперт.