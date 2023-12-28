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Как изменятся выплаты пенсий в конце года: подробности

Как изменятся выплаты пенсий в конце года: подробности

28 декабря 2023, 20:44
Фото: Midjourney
Все пенсионеры России смогут получить досрочные выплаты пенсии за январь в размере 15 тысяч рублей до конца декабря, без необходимости обращаться дополнительно, но только те, кто получает пенсию через банки, а не через «Почту России».

У всех пенсионеров России будет возможность получить дополнительные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей до конца декабря. Эта новость быстро распространилась в социальных сетях и вызвала жаркие дискуссии.

Однако оказалось, что информация была неправильно понята — это не дополнительная помощь от правительства из резервного фонда. Дело в том, что пенсии за январь будут начислены заранее, а сумма в 15 тысяч рублей — это просто размер пенсии для жителей Подмосковья.

Из-за новогодних каникул банки не будут работать с 1 по 8 января, поэтому выплаты пенсий за этот период были решены перенести на более ранний срок. Ожидается, что граждане получат деньги между 27 и 29 декабря.

Юрист Анастасия Билялова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения произойдут для граждан. Пенсионеры, которые получают свои выплаты через банки, получат пенсию за январь заранее. А те, кто получает пенсию через почту, будут получать выплаты по обычному графику — с 3 января.

«Все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные и пенсии по инвалидности, будут выплачены в соответствии с этим графиком. Социальный фонд будет производить автоматические выплаты, и пенсионерам не нужно будет обращаться дополнительно», — подчеркнула эксперт.

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