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Пермский «Молот» лидирует в турнирной таблице ВХЛ

«Молот» закончил год в лидерах турнирной таблицы ВХЛ

28 декабря 2023, 02:31
Фото: ВХЛ

Пермский «Молот» лидирует в турнирной таблице ВХЛ

Дважды поразил ворота соперника Никита Зимин.

Пермский хоккейный клуб «Молот» завершил год на первом месте турнирной таблицы ВХЛ. В последнем матче года, прошедшем вчера, 27 декабря, наши спортсмены победили «Ижсталь» со счетом 4:1.

Счет матча в середине первого периода открыл Роман Романов, а шесть минут спустя Никита Зимин поразил ворота соперника. Во втором и третьем периоде «Молот» увеличил счет: дубль оформил Никита Зимин, а Александр Волков ушел в контратаку в меньшинстве и сделал счет 4:1, сообщает пресс-служба нашей команды.

Следующий матч «Молот» проведет уже в 2024 году. 6 января молотобойцы сыграют на выезде с нефтекамским «Торосом».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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