«Молот» закончил год в лидерах турнирной таблицы ВХЛ

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Пермский хоккейный клуб «Молот» завершил год на первом месте турнирной таблицы ВХЛ. В последнем матче года, прошедшем вчера, 27 декабря, наши спортсмены победили «Ижсталь» со счетом 4:1.
Счет матча в середине первого периода открыл Роман Романов, а шесть минут спустя Никита Зимин поразил ворота соперника. Во втором и третьем периоде «Молот» увеличил счет: дубль оформил Никита Зимин, а Александр Волков ушел в контратаку в меньшинстве и сделал счет 4:1, сообщает пресс-служба нашей команды.
Следующий матч «Молот» проведет уже в 2024 году. 6 января молотобойцы сыграют на выезде с нефтекамским «Торосом».