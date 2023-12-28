«Молот» закончил год в лидерах турнирной таблицы ВХЛ

Счет матча в середине первого периода открыл Роман Романов, а шесть минут спустя Никита Зимин поразил ворота соперника. Во втором и третьем периоде «Молот» увеличил счет: дубль оформил Никита Зимин, а Александр Волков ушел в контратаку в меньшинстве и сделал счет 4:1, сообщает пресс-служба нашей команды.