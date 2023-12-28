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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

группа «Ганс Пфалль»

На площадке музея PERMM пройдет серия концертов

28 декабря 2023, 06:28
Фото: пресс-служба PERMM
группа «Ганс Пфалль»

В музее современного искусства PERMM пройдут концерты

Первое выступления состоится уже сегодня.
Сюжет
Permm

В музее современного искусства PERMM пройдет серия концертов и встреч с музыкантами в рамках публичной программы к выставке-исследованию «Хранители огня». Первый концерт состоится сегодня, 28 декабря, с 21:00 до 23:00. Перед слушателями выступят две пермские группы -«Ганс Пфалль» и «Приблизительно 20».

«Хранители огня» — выставка, которая исследует пермскую музыкальную сцену с конца 1970-х до наших дней. Для пермяков организуют вечерние встречи с ключевыми фигурами пермской музыки и живые концерты городских музыкантов и групп. Даты концертов на 2024 год в пресс-службе PERMM обещают анонсировать отдельно. По билету на сегодняшний концерт можно посетить текущие выставки музея — «Хранители огня», «И да и нет», «Баньян», «Антиформа №15». Стоимость билета — 200 рублей.

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#Общество#Пермь#Permm#Культура#Музей Permm
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