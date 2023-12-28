На площадке музея PERMM пройдет серия концертов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В музее современного искусства PERMM пройдет серия концертов и встреч с музыкантами в рамках публичной программы к выставке-исследованию «Хранители огня». Первый концерт состоится сегодня, 28 декабря, с 21:00 до 23:00. Перед слушателями выступят две пермские группы -«Ганс Пфалль» и «Приблизительно 20».
«Хранители огня» — выставка, которая исследует пермскую музыкальную сцену с конца 1970-х до наших дней. Для пермяков организуют вечерние встречи с ключевыми фигурами пермской музыки и живые концерты городских музыкантов и групп. Даты концертов на 2024 год в пресс-службе PERMM обещают анонсировать отдельно. По билету на сегодняшний концерт можно посетить текущие выставки музея — «Хранители огня», «И да и нет», «Баньян», «Антиформа №15». Стоимость билета — 200 рублей.