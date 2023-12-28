Новые правила техобслуживания газового оборудования: что изменилось для абонентов

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Published Сегодня, 08:58
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1 сентября вступили в силу изменения в Правила пользования газом в быту, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410. Кто теперь имеет право проводить техобслуживание газовых сетей, плит и колонок? Какая ответственность предусмотрена, если собственник жилья откажется заключать договор с уполномоченной организацией? Разберемся во всем по порядку.
Что изменилось
Вот наиболее существенные изменения, о которых важно знать.
Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям до сетей газопотребления.
Именно ГРО занимаются транспортировкой газа конечным потребителям по газораспределительным сетям, обслуживают эти сети, а потому располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасную работу газового оборудования. У них есть собственные аварийные службы, достаточное число подготовленных профессиональных сотрудников и все необходимое оснащение.
Нововведение повышает безопасность и увеличивает ответственность специализированной организации, потому что сомнений по поводу того, в чьей зоне ответственности находится тот или иной отрезок трубопровода, кран или прибор, больше не будет.
Поправки в целом усиливают надзор за соблюдением требований по техобслуживанию газового оборудования. Избежать обязательного заключения договора на техобслуживание станет сложнее. Так, поставщик газа вправе запрашивать у абонента копию действующего договора на ТО и в случае отсутствия такого договора может приостановить подачу газа. Кроме того, поправки позволяют усилить контроль за состоянием вентиляционных и дымовых каналов в жилых домах: их неработоспособность — одна из основных причин несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.
Что сейчас должны сделать управляющие компании и собственники жилья?
Прежде всего, нужно до 1 января 2024 года заключить или перезаключить договор. Это касается собственников индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных домах, а также управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и пр. многоквартирных домов. Многие уже занимаются этим вопросом.
Договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.
Договоры о техобслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, также действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.
Управляющие компании обязаны внести изменения в устав и договор управления, а также перезаключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования.
Договор необходимо заключить по утвержденной Минстроем России типовой форме (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).
Обязательно ли заключать или перезаключать договор?
Да, наличие договора — обязательное условие поставки газа. Если договор и ранее был заключен с газораспределительной организацией, его все равно нужно перезаключить по новой типовой форме, утвержденной Минстроем РФ.
Если он не заключен или прекратил действие, есть риск остаться без газа. Это, конечно, произойдет не сразу, процедура строго регламентирована. Сначала организация направит поставщику газа уведомление о тех домах и квартирах, где не заключен договор — она обязана это сделать в течение 30 календарных дней со дня прекращения действия договора. Поставщик газа в свою очередь направит уведомление потребителям о приостановлении подачи газа — он обязан предупредить об этом за 20 дней до момента отключения. Если потребитель проигнорирует такое уведомление, поставщик вправе приостановить газоснабжение.