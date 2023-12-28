Новые правила техобслуживания газового оборудования: что изменилось для абонентов

Если он не заключен или прекратил действие, есть риск остаться без газа. Это, конечно, произойдет не сразу, процедура строго регламентирована. Сначала организация направит поставщику газа уведомление о тех домах и квартирах, где не заключен договор — она обязана это сделать в течение 30 календарных дней со дня прекращения действия договора. Поставщик газа в свою очередь направит уведомление потребителям о приостановлении подачи газа — он обязан предупредить об этом за 20 дней до момента отключения. Если потребитель проигнорирует такое уведомление, поставщик вправе приостановить газоснабжение.