properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Осенью следующего года выйдет настольная игра по видеоигре «Черная книга» из Перми

Осенью следующего года выйдет настольная игра по видеоигре «Черная книга» из Перми

28 декабря 2023, 09:06
Фото: «Мортёшка»
Настолка станет результатом сотрудничества пермского разработчика «Мортёшка» и крупнейшего российское издательства настольных игр Hobby World.

Российское издательство настольных игр Hobby World в следующем году выпустит настолку по видеоигре «Черная книга» пермского разработчика «Мортёшка». Это будет большая приключенческая игра, цитируют слова представителей издательства на видеоконференции Hobby World 2023 в ИА «Текст».

Hobby World вместе с пермской инди-студией «Мортёшка» уже приступили к работе над настольной игрой. У настолки будет нелинейный сюжет и несколько сценариев. Планируется, что настольная игра «Черная книга» выйдет к Хэллоуину (к 31 октября) в следующем году.

Компьютерная игра «Черная книга» (Black Book) разработана в жанре RPG-приключение и создана на основе мифологии коми-пермяков и легенд Чердыни. Главные герои выглядят как коми-пермяки и говорят на коми-пермяцком языке.

В 2021 году журнал «Игромания» назвал «Чёрную книгу» лучшей ролевой игрой. Сейчас «Мортёшка» работает над игрой на основе русской сказки «Лихо одноглазое».

Читайте также:
Демо-версия игры «Лихо одноглазое» от пермской студии вышла в Steam
#Культура#Компьютерная игра#Игра#Настольная игра
Подпишитесь
Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь
Сегодня, 06:31
Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание
Сегодня, 07:38
Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС
Сегодня, 07:09
«Моя детская мечта». Как выживает в Перми уникальный музей трансформеров
Сегодня, 02:00
В небе над Пермью увидели причудливые «облака Ван Гога»
Сегодня, 05:16
На площадке музея PERMM пройдет серия концертов
Сегодня, 06:28