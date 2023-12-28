Осенью следующего года выйдет настольная игра по видеоигре «Черная книга» из Перми

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Российское издательство настольных игр Hobby World в следующем году выпустит настолку по видеоигре «Черная книга» пермского разработчика «Мортёшка». Это будет большая приключенческая игра, цитируют слова представителей издательства на видеоконференции Hobby World 2023 в ИА «Текст».
Hobby World вместе с пермской инди-студией «Мортёшка» уже приступили к работе над настольной игрой. У настолки будет нелинейный сюжет и несколько сценариев. Планируется, что настольная игра «Черная книга» выйдет к Хэллоуину (к 31 октября) в следующем году.
Компьютерная игра «Черная книга» (Black Book) разработана в жанре RPG-приключение и создана на основе мифологии коми-пермяков и легенд Чердыни. Главные герои выглядят как коми-пермяки и говорят на коми-пермяцком языке.
В 2021 году журнал «Игромания» назвал «Чёрную книгу» лучшей ролевой игрой. Сейчас «Мортёшка» работает над игрой на основе русской сказки «Лихо одноглазое».