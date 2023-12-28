Осенью следующего года выйдет настольная игра по видеоигре «Черная книга» из Перми

Hobby World вместе с пермской инди-студией «Мортёшка» уже приступили к работе над настольной игрой. У настолки будет нелинейный сюжет и несколько сценариев. Планируется, что настольная игра «Черная книга» выйдет к Хэллоуину (к 31 октября) в следующем году.