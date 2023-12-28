Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На Набережной Перми 29 декабря начнет работу Приемная Деда Мороза. Увидеть зимнего волшебника со Снегурочкой можно будет в Хрустальном павильоне на левом берегу Камы, сообщает администрация города.
В гостях у Деда Мороза и его внучки дети смогут прочитать новогодние стишки, загадать желание, сделать совместную фотографию на память. В программу мероприятия также включены мастер-классы и интерактивная программа для детей. Кроме того, на территории большого амфитеатра запланировано размещение горок для катания на сноутюбинге, зорбинг.
Режим работы приемной Дедушки Мороза с 14:00 до 20:00, по 8 декабря 2024 года.