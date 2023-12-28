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Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной

Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной

28 декабря 2023, 10:43
Фото: Midjourney
Прийти в гости к зимнему волшебнику и Снегурочке можно будет до 8 января.
Сюжет
Дети

На Набережной Перми 29 декабря начнет работу Приемная Деда Мороза. Увидеть зимнего волшебника со Снегурочкой можно будет в Хрустальном павильоне на левом берегу Камы, сообщает администрация города.

В гостях у Деда Мороза и его внучки дети смогут прочитать новогодние стишки, загадать желание, сделать совместную фотографию на память. В программу мероприятия также включены мастер-классы и интерактивная программа для детей. Кроме того, на территории большого амфитеатра запланировано размещение горок для катания на сноутюбинге, зорбинг.

Режим работы приемной Дедушки Мороза с 14:00 до 20:00, по 8 декабря 2024 года.

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