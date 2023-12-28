Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной

В гостях у Деда Мороза и его внучки дети смогут прочитать новогодние стишки, загадать желание, сделать совместную фотографию на память. В программу мероприятия также включены мастер-классы и интерактивная программа для детей. Кроме того, на территории большого амфитеатра запланировано размещение горок для катания на сноутюбинге, зорбинг.