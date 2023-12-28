Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов

В мае 2019 года адвокат и его знакомый организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридической помощи. Соучастники вовлекли в работу организации 18 граждан и зарегистрировали коммерческую организацию ООО «Визитор». Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми. В офисах проходили первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Лже-юристы обещали гарантированный положительный результат в решении вопроса.