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Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов

Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов

28 декабря 2023, 15:22
Фото: Яндекс
Жертвами мошенников стали почти 500 человек.

В суд направлены уголовные дела о хищении у граждан в Пермском крае свыше 40 млн рублей под видом оказания псевдо-юридической помощи. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

В мае 2019 года адвокат и его знакомый организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридической помощи. Соучастники вовлекли в работу организации 18 граждан и зарегистрировали коммерческую организацию ООО «Визитор». Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми. В офисах проходили первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Лже-юристы обещали гарантированный положительный результат в решении вопроса.

Граждане заключали с организацией договор платных юридических услуг, средняя цена которого составляла около 50 тыс. рублей. Взятые на себя обязательства злоумышленники не намеревались исполнять, вопросами не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Таким способом у 474 граждан было похищено свыше 40 млн рублей.

Уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Подсудимые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В отношении четверых участников организованной группы ранее были вынесены обвинительные приговоры. Расследование по уголовному делу в отношении еще 14 обвиняемых продолжается.

#Общество#Суд#Мошенники#Уголовное дело#Юристы
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