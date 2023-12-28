Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В суд направлены уголовные дела о хищении у граждан в Пермском крае свыше 40 млн рублей под видом оказания псевдо-юридической помощи. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
В мае 2019 года адвокат и его знакомый организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридической помощи. Соучастники вовлекли в работу организации 18 граждан и зарегистрировали коммерческую организацию ООО «Визитор». Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми. В офисах проходили первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Лже-юристы обещали гарантированный положительный результат в решении вопроса.
Граждане заключали с организацией договор платных юридических услуг, средняя цена которого составляла около 50 тыс. рублей. Взятые на себя обязательства злоумышленники не намеревались исполнять, вопросами не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.
Таким способом у 474 граждан было похищено свыше 40 млн рублей.
Уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Подсудимые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
В отношении четверых участников организованной группы ранее были вынесены обвинительные приговоры. Расследование по уголовному делу в отношении еще 14 обвиняемых продолжается.