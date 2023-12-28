Продюсер Малюгов: звезды будут сторониться Ивлеевой после «голой вечеринки»

«В нашем шоу-бизнесе не так много талантливых и интересных звезд с богатой историей. Они ли потерпели от Ивлеевой? Нет, потому что, вероятно, она не предвидела последствий. Но она ничего не сделала, чтобы этот формат вечеринки выглядел достойно. Вопрос к каждой звезде: соответствует ли это мероприятие вашим моральным принципам? Если да, то эти проблемы станут хорошим уроком. Однако, я уверен, что это не должно привести к травле», — подчеркнул Малюгов.