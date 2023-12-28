Продюсер Малюгов: звезды будут сторониться Ивлеевой после «голой вечеринки»

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
После скандальной «голой вечеринки» в клубе Mutabor многие известные личности столкнулись с отменой своих выступлений и другими проблемами. Они даже публиковали видео с извинениями в социальных сетях, но это не помогло.
Продюсер и звукорежиссер Валентин Малюгов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, может ли Анастасия Ивлеева, организатор этого скандального события, стать изгоем в шоу-бизнесе.
«Я не думаю, что наши звезды будут прямо винить ее. Но ее вечеринки, вероятно, больше не будут успешными, если они вообще будут проводиться. Звезды отдаляются, и, вероятно, это правильно», — сообщил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Если блогерство считается профессией, продолжил Малюгов, и если вечеринка, которую организовал блогер, является «арт-объектом», то она должна соответствовать основным требованиям культуры и морали. Продюсер считает, что вопрос заключается в организации: если участники вечеринки не поняли, что приходить в носках на голое тело — не стоит, организаторы могли бы просто не пускать их в клуб. Но этого не произошло.
«В нашем шоу-бизнесе не так много талантливых и интересных звезд с богатой историей. Они ли потерпели от Ивлеевой? Нет, потому что, вероятно, она не предвидела последствий. Но она ничего не сделала, чтобы этот формат вечеринки выглядел достойно. Вопрос к каждой звезде: соответствует ли это мероприятие вашим моральным принципам? Если да, то эти проблемы станут хорошим уроком. Однако, я уверен, что это не должно привести к травле», — подчеркнул Малюгов.