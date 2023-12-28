properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:28

Published Сегодня, 20:28

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

Продюсер Малюгов: звезды будут сторониться Ивлеевой после «голой вечеринки»

Продюсер Малюгов: звезды будут сторониться Ивлеевой после «голой вечеринки»

28 декабря 2023, 20:28
Фото: 1MI
После скандальной «голой вечеринки» возникает вопрос, станет ли Ивлеева изгоем в шоу-бизнесе и будет ли она подвергаться травле со стороны звезд, которые сторонятся ее мероприятий.

После скандальной «голой вечеринки» в клубе Mutabor многие известные личности столкнулись с отменой своих выступлений и другими проблемами. Они даже публиковали видео с извинениями в социальных сетях, но это не помогло.

Продюсер и звукорежиссер Валентин Малюгов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, может ли Анастасия Ивлеева, организатор этого скандального события, стать изгоем в шоу-бизнесе.

«Я не думаю, что наши звезды будут прямо винить ее. Но ее вечеринки, вероятно, больше не будут успешными, если они вообще будут проводиться. Звезды отдаляются, и, вероятно, это правильно», — сообщил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если блогерство считается профессией, продолжил Малюгов, и если вечеринка, которую организовал блогер, является «арт-объектом», то она должна соответствовать основным требованиям культуры и морали. Продюсер считает, что вопрос заключается в организации: если участники вечеринки не поняли, что приходить в носках на голое тело — не стоит, организаторы могли бы просто не пускать их в клуб. Но этого не произошло.

«В нашем шоу-бизнесе не так много талантливых и интересных звезд с богатой историей. Они ли потерпели от Ивлеевой? Нет, потому что, вероятно, она не предвидела последствий. Но она ничего не сделала, чтобы этот формат вечеринки выглядел достойно. Вопрос к каждой звезде: соответствует ли это мероприятие вашим моральным принципам? Если да, то эти проблемы станут хорошим уроком. Однако, я уверен, что это не должно привести к травле», — подчеркнул Малюгов.

Подпишитесь
Генпрокуратура вернула дело экс-ректора ПГНИУ на дополнительное расследование
Сегодня, 12:33
Принимали в престижных офисах. Псевдо-юристы похитили у пермяков более 40 миллионов
Сегодня, 15:22
Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной
Сегодня, 10:43
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье остановился на уровне прошлой недели
Сегодня, 09:56
Проект строительства третьего моста через Каму прошел госэкспертизу
Сегодня, 08:43
«Моя детская мечта». Как выживает в Перми уникальный музей трансформеров
Сегодня, 02:00