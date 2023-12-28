Проект онкологического центра в Камской долине Перми прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Проект онкологического центра в Перми получил положительное решение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключение экспертизы было выдано 27 декабря 2023 года. Застройщиком стало ООО «Клиника инновационных исследований», компания подписала концессионное соглашение с краевыми властями. Информация об этом размещена на сайте в Единого госреестра заключений проектной документации.
Будущий онкологический центр построят в Камской Долине, на ул. Маршала Жукова, 46. Общая площадь здания составит 69 тыс. кв. м. с расчетом на 550 коек. Срок действия соглашения — 35 лет. В клинике будут размещены три основных блока, среди которых палатные, лечебно-диагностические отделения и блок ядерной медицины.
«Радиологический комплекс оборудуют линейными ускорителями для использования в лечении онкобольных современных методов протонно-лучевой терапии», — сообщает главный эксперт проекта Андрей Крыль.
Однако прокуратура считает строительство медучреждения незаконным, и что центр можно построить только по госконтракту. Ранее сообщалось, что надзорный орган обратился в суд. По итогам суда, соглашение признано законным, после чего дело вышло на федеральный уровень. Доказать незаконность концессии в Верховном суде сейчас пытается Генпрокуратура РФ.