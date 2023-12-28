Проект онкологического центра в Камской долине Перми прошел госэкспертизу

Однако прокуратура считает строительство медучреждения незаконным, и что центр можно построить только по госконтракту. Ранее сообщалось, что надзорный орган обратился в суд. По итогам суда, соглашение признано законным, после чего дело вышло на федеральный уровень. Доказать незаконность концессии в Верховном суде сейчас пытается Генпрокуратура РФ.