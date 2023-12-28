Проект строительства третьего моста через Каму прошел госэкспертизу

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Published Сегодня, 08:43
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по третьему мосту через Каму получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Заключение выдано КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» вчера, 27 декабря обратил внимание Business Class.
Стоимость нового моста в Перми составляет 65,5 млрд рублей, его планируется построить через заключение концессионного соглашения. Проезд по мосту сделают платным. Помимо самого сооружения, подрядчик должен будет отремонтировать дороги и развязки на подъезде к нему — от примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова на левом берегу до пересечения Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы на правом.
Согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края, на строительно-монтажные работы в 2025 году предусмотрено 1,36 млрд рублей, в 2026–2027 годах — по 1 млрд рублей. Завершить возведение моста планируется до 2030 года.
Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции, его пропускная способность будет около 40 тыс. автомобилей в сутки. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м.