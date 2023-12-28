Российский разработчик представил новый препарат для диабетиков

Газета «Аргументы и факты» организовала круглый стол, на котором стало известно о выявлении в стране порядка 240 тысяч новых случаев заболевания каждый год. Как сообщает newizv.ru, 85 — 90% получивших такой диагноз людей страдают от избытка массы тела и ожирения. По этой причине людям с избыточным весом врачи советуют начать прием препаратов на основе семаглутида, которые имеют сахароснижающий эффект и помогают сбросить лишний вес, что крайне важно для пациентов с сахарным диабетом.