Российский разработчик представил новый препарат для диабетиков

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Газета «Аргументы и факты» организовала круглый стол, на котором стало известно о выявлении в стране порядка 240 тысяч новых случаев заболевания каждый год. Как сообщает newizv.ru, 85 — 90% получивших такой диагноз людей страдают от избытка массы тела и ожирения. По этой причине людям с избыточным весом врачи советуют начать прием препаратов на основе семаглутида, которые имеют сахароснижающий эффект и помогают сбросить лишний вес, что крайне важно для пациентов с сахарным диабетом.
Ранее подобный препарат поставляли в нашу страну с Запада, он был известен в России как «Оземпик». Позже в аптеках постепенно началась нехватка лекарства, поскольку фармацевтическая компания Дании Novo Nordisk оповестила Росздравнадзор о прекращении импорта дорогостоящего «Оземпика».
Не так давно в РФ создали собственный семаглутид, зарегистрированный под торговым названием «Квинсента». Отечественный препарат отличается от зарубежного, так как для его выпуска применяется инновационная технология. Западное лекарство создается на основе микробиологического синтеза, то есть с помощью микроорганизмов, а отечественный семаглутид является результатом химического синтеза.
Директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская подчеркивает, что химические реакции исключают ошибки в финальной формуле, а качество полученного состава при этом можно проконтролировать с помощью современного аналитического оборудования.
Разработчику выдано регистрационное удостоверение на препарат. Из этого следует, что все испытания, требующиеся для подтверждения качества и безопасности лекарства, уже состоялись.
Заведующая кафедрой эндокринологии РНИМУ имени Пирогова профессор Татьяна Демидова считает появление препаратов нового класса — аналогов ГПП-1 — настоящим прорывом российской медицины. Это именно то вещество, которое подходит для лечения сахарного диабета и ожирения.
В настоящее время правительство России выступает инициатором создания новых лекарств на основе инновационных научно-исследовательских работ. Так, премьер-министр подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания отечественных препаратов — предполагается, что они выступят полноценной альтернативой импортным препаратам, находящимся под действием зарубежных патентов. Это означает, что программа импортозамещения в фармацевтике крайне успешно и результативно реализуется.