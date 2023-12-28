Сервис «билайн. аналитика» составил топ-10 самых популярных приложений среди россиян

Больше всего за год количество сессий у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%). Пользователи в возрасте от 30 до 35 лет на втором месте (17,5%), на третьей позиции пользователи в возрастной категории от 40 до 45 лет (16,5%), четвертая строчка у тех, кому от 45 до 50 лет (10,7%), а на пятом месте по количеству сессий пользователи в возрасте от 18 до 25 лет (8,16%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет.