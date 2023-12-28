Соликамец отсудил огромную сумму у газовиков из-за пожара

Житель Соликамска отсудил у ООО «Горгазсервис» деньги за сожженный дом. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, мужчина заключил договор с компанией о подключении дома к газу. ЧП случилось в момент, когда сотрудники выполняли работы — случился пожар.