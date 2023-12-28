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Соликамец отсудил огромную сумму у газовиков из-за пожара

Соликамец отсудил огромную сумму у газовиков из-за пожара

28 декабря 2023, 05:02
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина пытался решить вопрос без суда, но газовики не удовлетворили его требования.

Житель Соликамска отсудил у ООО «Горгазсервис» деньги за сожженный дом. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, мужчина заключил договор с компанией о подключении дома к газу. ЧП случилось в момент, когда сотрудники выполняли работы — случился пожар.

Он начался из-за того, что газовщики на крыше гаража монтировали газопровод с помощью сварки. Заключение эксперта показало, что огонь возник из-за искр. Пожар уничтожил крышу дома, крышу бани, котельной, залиты водой все помещения.

Мужчина обратился к газовикам с претензией, но она не принесла результатов. Тогда он подал в суд.

Экспертиза показала, что для ремонта потребуется 2,3 млн рублей. В итоге суд решил взыскать с газовиков 2,4 млн рублей, в эту сумму включили стоимость поврежденного имущества. Решение Соликамского городского суда утвердил краевой суд.

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#Суд#Пермь#Газ#Чп#Соликамск
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