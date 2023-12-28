Соликамец отсудил огромную сумму у газовиков из-за пожара

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Житель Соликамска отсудил у ООО «Горгазсервис» деньги за сожженный дом. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, мужчина заключил договор с компанией о подключении дома к газу. ЧП случилось в момент, когда сотрудники выполняли работы — случился пожар.
Он начался из-за того, что газовщики на крыше гаража монтировали газопровод с помощью сварки. Заключение эксперта показало, что огонь возник из-за искр. Пожар уничтожил крышу дома, крышу бани, котельной, залиты водой все помещения.
Мужчина обратился к газовикам с претензией, но она не принесла результатов. Тогда он подал в суд.
Экспертиза показала, что для ремонта потребуется 2,3 млн рублей. В итоге суд решил взыскать с газовиков 2,4 млн рублей, в эту сумму включили стоимость поврежденного имущества. Решение Соликамского городского суда утвердил краевой суд.