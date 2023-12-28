Студенты из Перми стали участниками программы предпринимательства «Я в деле»

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:34
Лучшие предпринимательские проекты четвёртого сезона презентовали на ВНДХ. Мероприятие прошло на площадке Дома молодёжи при поддержке трека Росмолодёжь.Бизнес и стало частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает общество «Знание».
Проекты молодых предпринимателей оценили федеральные эксперты, среди которых государственный деятель и идейный вдохновитель проекта Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак.
«В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим проблемам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — говорит Алексей Нечаев.
Победителем четвёртого сезона «Я в деле» стала команда из Архангельской области. Студенты Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова разработали генератор, который аккумулирует электроэнергию от костра. Изобретение пригодится туристам, которые отправились в долгий поход.
На втором месте — студенты из Липецка, разработавшие программно-аппаратный комплекс «ЛИС»: устройство и программу, позволяющие управлять игровыми персонажами при помощи напряжения мышц. Технология поможет перевести реабилитацию детей в игровую форму и популяризировать спорт.
Третье место заняла команда из Тюменского индустриального университета. Студенты разработали мобильное приложение, которое поможет предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а пользователям — приобретать качественные продукты со скидкой.
«Через этот сезон свои команды провели 2 тысячи наставников. К концу года мы подготовим ещё 3 тысячи. Они помогают новичкам пройти через трудные этапы сомнений и поиска идей. А вместе с этим — учатся сами. Поэтому лучший выбор для выпускников программы — становиться наставниками и помогать другим. Это главная миссия программы „Я в деле“, — добавил Алексей Нечаев.
В программе приняла участие и команда студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета, представив прогрессивное приложение, которые поддерживается на любых устройствах, а также на любой операционной системе и любом браузере. Студенты разработали уникальный программный код для предоставления услуги по созданию приложения в течение трёх дней за фиксированную стоимость разработки и дальнейшего обслуживания.
Пятый сезон программы «Я в деле» стартует в январе 2024 года.
Для справки. Программа «Я в деле» проводится при поддержке Минобрнауки, благотворительного фонда образовательных программ «Капитаны», Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова и Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва с января 2022 года. Цель программы — научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч участников.