ЦБ отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через СБП

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Центробанк отменил комиссию за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами в разных банках. Теперь лимит на эти операции составляет до 30 млн рублей в месяц. Новый закон вступит в силу с 1 мая 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Изменения не затронут величину переводов без комиссии одного человека другому — лимит на сумму 100 тыс. рублей сохранится. Комиссия за перевод сверх этой суммы также останется прежней — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.