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Published Сегодня, 08:03

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Банк России отменил комиссию за переводы по СБП между своими счетами

ЦБ отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через СБП

28 декабря 2023, 08:03
Фото: 1MI

Банк России отменил комиссию за переводы по СБП между своими счетами

Закон вступит в силу весной.

Центробанк отменил комиссию за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами в разных банках. Теперь лимит на эти операции составляет до 30 млн рублей в месяц. Новый закон вступит в силу с 1 мая 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Изменения не затронут величину переводов без комиссии одного человека другому — лимит на сумму 100 тыс. рублей сохранится. Комиссия за перевод сверх этой суммы также останется прежней — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

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#Финансы#Банки#Общество#Пермь#Банк россии#Центробанк
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