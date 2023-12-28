ЦБ отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через СБП

Центробанк отменил комиссию за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами в разных банках. Теперь лимит на эти операции составляет до 30 млн рублей в месяц. Новый закон вступит в силу с 1 мая 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.