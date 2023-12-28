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Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС

Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС

28 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI
Возбуждено дело в отношении дочки «Лукойла».
Сюжет
Уфас

Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС. К 25 декабря бензин АИ-98 стал дороже на 65 коп./л — цена поднялась до 68,99 рублей, АИ-92 на 31 коп./л — 50,13 рублей, И-95 на 27 коп./л — 54.51 рублей, дизельное топливо на 25 коп./л — 65,44 рублей.

Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено в связи с повышением цен на топливо. На биржах цены на бензин снижались, а на заправках — наоборот увеличивались. В случае, если факт нарушения «дочки» ЛУКОЙЛа установят, будут приняты соответствующие меры реагирования.

На данный момент «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке региона.

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#Уфас#Пермский край#Цены#Бензин#Топливо#Дизельное топливо#Биржа#Заправка#Дочка Лукойла#Антимонопольное ведомство#Защита конкуренции#Доминирующее положение
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