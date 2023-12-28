Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС

Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено в связи с повышением цен на топливо. На биржах цены на бензин снижались, а на заправках — наоборот увеличивались. В случае, если факт нарушения «дочки» ЛУКОЙЛа установят, будут приняты соответствующие меры реагирования.