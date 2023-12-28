Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, несмотря на проверку УФАС. К 25 декабря бензин АИ-98 стал дороже на 65 коп./л — цена поднялась до 68,99 рублей, АИ-92 на 31 коп./л — 50,13 рублей, И-95 на 27 коп./л — 54.51 рублей, дизельное топливо на 25 коп./л — 65,44 рублей.
Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено в связи с повышением цен на топливо. На биржах цены на бензин снижались, а на заправках — наоборот увеличивались. В случае, если факт нарушения «дочки» ЛУКОЙЛа установят, будут приняты соответствующие меры реагирования.
На данный момент «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке региона.