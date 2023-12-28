ЦИК разрешила кандидату на пост президента РФ Борису Надеждину собирать подписи

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сейчас на пост кандидата в президенты РФ претендуют 33 человека — девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы для участия в выборах на сегодняшний день подали восемь кандидатов и 24 самовыдвиженца, пишет ТАСС.