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Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин получил разрешение на сбор подписей

ЦИК разрешила кандидату на пост президента РФ Борису Надеждину собирать подписи

28 декабря 2023, 09:18
Фото: properm.ru

Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин получил разрешение на сбор подписей

Всего документы подали 32 человека.
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Выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выдала разрешение на открытие избирательного счета экс-депутату Госдумы от «Союза правых сил», ныне выдвинутому от партии «Гражданская инициатива» в качестве кандидата на пост президента Борису Надеждину. Теперь он может собирать подписи, сообщает сам Надеждин в Telegram-канале. В планах бывшего депутата сбор 100 тыс. подписей в 50 регионах России.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сейчас на пост кандидата в президенты РФ претендуют 33 человека — девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы для участия в выборах на сегодняшний день подали восемь кандидатов и 24 самовыдвиженца, пишет ТАСС.

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#Политика#Общество#Пермь#Выборы
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