ЦИК разрешила кандидату на пост президента РФ Борису Надеждину собирать подписи

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выдала разрешение на открытие избирательного счета экс-депутату Госдумы от «Союза правых сил», ныне выдвинутому от партии «Гражданская инициатива» в качестве кандидата на пост президента Борису Надеждину. Теперь он может собирать подписи, сообщает сам Надеждин в Telegram-канале. В планах бывшего депутата сбор 100 тыс. подписей в 50 регионах России.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сейчас на пост кандидата в президенты РФ претендуют 33 человека — девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы для участия в выборах на сегодняшний день подали восемь кандидатов и 24 самовыдвиженца, пишет ТАСС.