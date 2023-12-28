Учащиеся профильных школ при вузах Прикамья смогут бесплатно обедать. Но не все

Ранее власти Прикамья решили компенсировать детям из многодетных малоимущих семей затраты на обучение в колледже и техникуме по наиболее востребованным специальностям. Размер компенсации составляет половину стоимости обучения в ссузе. Мера поддержки действует с сентября 2023 года. Воспользоваться льготой могут студенты из многодетных семей, среднедушевой доход которых меньше величины прожиточного минимума, установленного в Прикамье.