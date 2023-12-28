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Published Сегодня, 03:53

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Updated Сегодня, 03:54

Учащиеся профильных школ при вузах Прикамья смогут бесплатно обедать. Но не все

Учащиеся профильных школ при вузах Прикамья смогут бесплатно обедать. Но не все

28 декабря 2023, 03:53
Фото: fusionbrain.ai
Оформлять дополнительные документы не нужно.

В Прикамье дети из многодетных нуждающихся семей, учащиеся в профильных школах при вузах региона, будут обеспечены бесплатным питанием. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Пермского края. Для получения льготы не нужно оформлять никаких заявлений, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

Ранее власти Прикамья решили компенсировать детям из многодетных малоимущих семей затраты на обучение в колледже и техникуме по наиболее востребованным специальностям. Размер компенсации составляет половину стоимости обучения в ссузе. Мера поддержки действует с сентября 2023 года. Воспользоваться льготой могут студенты из многодетных семей, среднедушевой доход которых меньше величины прожиточного минимума, установленного в Прикамье.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Льготы#Многодетные#Минсоцразвития
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