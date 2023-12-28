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В Чусовском округе открылась четвёртая в крае ледовая переправа

В Чусовском округе открылась четвёртая в крае ледовая переправа

28 декабря 2023, 11:10
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Она связывает посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка.

В Чусовском городском округе открылась ледовая переправа через реку Чусовая, которая соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Об этом сообщают в краевом МЧС.

Протяженность ледовой переправы составляет 450 метров. Она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.

В МЧС напоминают, что на территории Пермского края уже действуют три ледовые переправы:

  • в Соликамском городском округе через реку Кама, соединяет поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Протяженность ледовой переправы составляет 498 м. Она предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 5 тонн.
  • в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва, соединяет село Насадка и деревню Мостовая. Протяженность переправы 2 км и она предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн.
  • в Оханском городском округе ледовая переправа через Каму между Оханском и посёлком Юго-Камский. Протяженность ледовой переправы 2 км 304 м. Она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами:

  • выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч;
  • перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;
  • на ледовой переправе запрещено допускать остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
  • нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;
  • перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
#Авто#Транспорт#Чусовой#Переправа#Чусовая#Ледовая переправа
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