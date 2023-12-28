В Чусовском округе открылась четвёртая в крае ледовая переправа

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Чусовском городском округе открылась ледовая переправа через реку Чусовая, которая соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Об этом сообщают в краевом МЧС.
Протяженность ледовой переправы составляет 450 метров. Она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.
В МЧС напоминают, что на территории Пермского края уже действуют три ледовые переправы:
В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами: