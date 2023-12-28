В Кизеле молодой человек из ревности сжёг «Газель»

Утром в дежурную часть отделения полиции в Кизеле поступило сообщение от одного из местных жителей о том, что на улице горит автомобиль «Газель». Огонь был ликвидирован пожарными. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили возле горевшей машины стеклянную бутылку с остатками горючей жидкости. Огнем был поврежден моторный отсек автомобиля, полностью выгорел салон, в результате чего транспортное средство восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный владельцу, составил порядка 800 тыс. рублей.