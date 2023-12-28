В Кизеле молодой человек из ревности сжёг «Газель»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Кизеле на улице подожгли «Газель». Полицейские быстро обнаружили поджигателя, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Утром в дежурную часть отделения полиции в Кизеле поступило сообщение от одного из местных жителей о том, что на улице горит автомобиль «Газель». Огонь был ликвидирован пожарными. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили возле горевшей машины стеклянную бутылку с остатками горючей жидкости. Огнем был поврежден моторный отсек автомобиля, полностью выгорел салон, в результате чего транспортное средство восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный владельцу, составил порядка 800 тыс. рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого и доставили в отделение полиции. Им оказался 28-летний местный житель. Молодой человек признался, что облил бензином переднее колесо грузовика и поджег. Убедившись в том, что огонь начал распространяться по автомобилю, скрылся с места преступления. Молодой человек считал, что автомобиль принадлежит новому другу его бывшей девушки и таким способом хотел отомстить.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Расследование продолжается.