В небе над Пермью увидели причудливые «облака Ван Гога»

В Перми вчера утром, 27 декабря, заметили облака, похожие на те, что изображены на картине известного нидерландского художника Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Художник изобразил на полотне похожие облачные завитки. Это атмосферное явление выглядит как неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (названо в честь лорда Кельвина и Германна вон Гельмгольца, изучавших динамику двух жидкостей разных плотностей).