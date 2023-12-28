В небе над Пермью увидели причудливые «облака Ван Гога»

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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В Перми вчера утром, 27 декабря, заметили облака, похожие на те, что изображены на картине известного нидерландского художника Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Художник изобразил на полотне похожие облачные завитки. Это атмосферное явление выглядит как неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (названо в честь лорда Кельвина и Германна вон Гельмгольца, изучавших динамику двух жидкостей разных плотностей).
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» отмечают, что впервые увидели подобные облака зимой. Вчера в нижних слоях атмосферы наблюдался существенный вертикальный градиент скорости ветра: у земли его скорость составляла около 1 м/с, а на высоте 600-650 метров — 18 м/с. Данные условия являются благоприятным фактором для образования неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.