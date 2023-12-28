В Перми начальник управления дорог вышел из СИЗО после соглашения со следствием

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:15
Ленинский районный суд не стал продлевать срок в СИЗО экс-руководителю Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края (УАДиТ) Андрею Уголькову. Ранее он должен был находиться в СИЗО до 2 января, но было решено отправить его под домашний арест по месту регистрации, где он живет с женой, сообщает журналист Properm.ru из зала суда. Во время заседания стало известно, что Угольков заключил досудебное соглашение со следствием и начал давать показания — это произошло 24 ноября. Он признал вину.
Чиновник просил о закрытом заседании, так как дело еще расследуется, он бы не хотел разглашения деталей процесса. Следствие поддержало это, заявив, что некоторые из слушателей являются свидетелями по делу. Судья решила проводить открытый процесс.
В деле есть указания на то, что Уголькову была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, ее результаты не разглашаются. Также из материалов дела известно, что следствие провело ряд очных ставок Уголькова со свидетелями.
Во время заседания стало известно, что Угольков уволен с должности руководителя УАДиТ. Андрея Уголькова задержали в начале июля при получении 15,8 млн рублей через посредника от ООО «СПК-Групп» — компания занималась установкой светового оборудования на Восточном обходе.
Размер взятки должен был составить 4% от общей стоимости контракта. По словам следователя Альбины Поносовой, Угольков ранее склонял руководителя ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева к изменению показаний о передаче взятки. Она пояснила, что между показаниями Уголькова и Ковыева есть существенные различия — это одна из причин, по которой чиновнику не может быть избрана более мягкая мера пресечения. Кроме того, допрошены не все свидетели. Во время очной ставки Ковыев пояснил, что у них с Угольковым нормальные отношения.
Экс-глава УАДиТ отметил, что не собираться скрываться и не сможет давить на свидетелей, если будет под домашним арестом. Защита считает, что ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО не подлежит удовлетворению, поскольку с прошлого раза обстоятельства изменились, Угольков признал вину и начал сотрудничать со следствием.