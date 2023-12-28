В Перми начальник управления дорог вышел из СИЗО после соглашения со следствием

Размер взятки должен был составить 4% от общей стоимости контракта. По словам следователя Альбины Поносовой, Угольков ранее склонял руководителя ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева к изменению показаний о передаче взятки. Она пояснила, что между показаниями Уголькова и Ковыева есть существенные различия — это одна из причин, по которой чиновнику не может быть избрана более мягкая мера пресечения. Кроме того, допрошены не все свидетели. Во время очной ставки Ковыев пояснил, что у них с Угольковым нормальные отношения.