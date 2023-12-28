В Перми пожарные вернули к жизни кошку, пострадавшую в результате пожара

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Возгорание произошло в частном доме по ул. Газосварщиков в Перми. Огонь быстро распространялся, была угроза перехода на соседние строения, сообщают в краевом МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 13:05. К месту вызова были направлены 35 человек личного состава и семь единиц техники.
Из горящего дома самостоятельно вышел мужчина.
Из пожара сотрудники МЧС России вынесли едва живую кошку. Уже на свежем воздухе ее привели в чувства с помощью спасательного устройства. В задымленных помещениях обнаружили еще двух собак и кошку. Домашние животные спрятались за диван, к счастью, оказались целы.
Пожара локализован в 13:42. Горение ликвидировано в 15:12. Площадь пожара составила 90 метров квадратных.
На пожаре погибших и пострадавших нет.