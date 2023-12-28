В Перми пожарные вернули к жизни кошку, пострадавшую в результате пожара

Из пожара сотрудники МЧС России вынесли едва живую кошку. Уже на свежем воздухе ее привели в чувства с помощью спасательного устройства. В задымленных помещениях обнаружили еще двух собак и кошку. Домашние животные спрятались за диван, к счастью, оказались целы.