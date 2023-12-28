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Published Сегодня, 10:41

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Россиян предупредили о фразах, которые выдают телефонных мошенников

В Центробанке рассказали, какие фразы используют телефонные мошенники

28 декабря 2023, 10:41
Фото: Midjourney

Россиян предупредили о фразах, которые выдают телефонных мошенников

Аферисты нередко представляются сотрудниками силовых ведомств, но доверять им не стоит.

Телефонные мошенники часто придумывают новые схемы для обмана своих жертв. Но есть ключевые фразы, по которым можно распознать, что вам звонит злоумышленник. Ими поделилась пресс-служба Центробанка, сообщают «Новые известия».

Мошенники в основном представляются сотрудниками ведомств и присылают фото фейковых удостоверений в мессенджерах, чтобы вызвать доверие у человека. Однако можно избежать негативных последствий, если положить трубку, услышав эти фразы:

  • «Оформлена заявка на кредит». Если вы не подавали такой заявки, то и продолжать разговор не надо.
  • «Сотрудник Центробанка». Сотрудники Центробанка не звонят и не пишут россиянам.
  • «Специальный или безопасный счет». Нужно помнить, что таких счетов не существует.
  • «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не просят помощи в задержании преступников.
  • «Зафиксирована подозрительная операция, ваши деньги пытаются похитить». Банк приостанавливает подобные операции. Если возникают сомнения, то с клиентом связываются через онлайн-банк или с официального номера банка. Сотрудники финансовой организации также не просят совершать операции по карте.
  • «Истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора не существует срока годности.
  • «Продиктуйте код из СМС-сообщения». Подобный код является аналогом подписи клиента и его нельзя сообщать никому.
  • «Вас беспокоит специалист/ сотрудник службы безопасности банка». Мошенник будет спрашивать данные карты и код из СМС — ни в коем случае не называйте их.
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