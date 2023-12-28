В Центробанке рассказали, какие фразы используют телефонные мошенники

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Телефонные мошенники часто придумывают новые схемы для обмана своих жертв. Но есть ключевые фразы, по которым можно распознать, что вам звонит злоумышленник. Ими поделилась пресс-служба Центробанка, сообщают «Новые известия».
Мошенники в основном представляются сотрудниками ведомств и присылают фото фейковых удостоверений в мессенджерах, чтобы вызвать доверие у человека. Однако можно избежать негативных последствий, если положить трубку, услышав эти фразы: