Ведический астролог раскрыла, кого ждут положительные перемены в 2024 году

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Ведический астролог Ирина Орлова просчитала, кого ждет успех в 2024 году. По ее словам, узнать о том, накроет ли вас волна удачи, можно по дате рождения. Все зависит от числа судьбы, которое ведет вас — нужно сложить простые числа в дне и месяце рождения до однозначного числа. Например, если вы родились 28.07, то ваше число — восемь. Вот как оно высчитывается: 2+8+0+7 = 17. 1+7 = 8.
Успех придет в жизнь людей, которые живут под влиянием числа 2. У них в 2024 году реализуются новые начинания, к которым они приложат усилия. При этом можно вернуться и к старым идеям, которые по какой-то причины были отложены — самое время воплотить их в жизнь.
Если ваше число 7, то очередной год принесет решение проблем, но не финансового характера, а личного характера. Прогнозируются новые знакомства в любовной сфере, а если у вас уже есть вторая половинка, то отношения могут перейти на новый уровень.
Люди, чье число судьбы равняется девяти, получат много вдохновения в 2024 году. Год будет плодотворным в плане достижения новых вершин в карьере, однако не стоит забывать о близких — им может не хватить вашего внимания.