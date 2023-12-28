Ведический астролог раскрыла, кого ждут положительные перемены в 2024 году

Ведический астролог Ирина Орлова просчитала, кого ждет успех в 2024 году. По ее словам, узнать о том, накроет ли вас волна удачи, можно по дате рождения. Все зависит от числа судьбы, которое ведет вас — нужно сложить простые числа в дне и месяце рождения до однозначного числа. Например, если вы родились 28.07, то ваше число — восемь. Вот как оно высчитывается: 2+8+0+7 = 17. 1+7 = 8.