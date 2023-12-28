За 2023 год в Перми было принудительно демонтировано почти 400 незаконных вывесок

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
С января по декабрь 2023 года силами муниципального учреждения «Содержание муниципального имущества» в Перми демонтировано 392 незаконные вывески. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Самое большое количество вывесок — 206 — демонтировано в Дзержинском районе. 111 — в Ленинском районе, 57 — в Мотовилихинском районе, 15 — в Кировском районе и три — в Индустриальном районе. В Орджоникидзевском районе и в посёлке Новые Ляды предприниматели добровольно убрали незаконные вывески.
Также принудительно демонтировано 14 самовольно установленных и незаконно размещённых рекламных конструкций: шесть в Свердловском районе, четыре в Кировском районе и по две — в Индустриальном и Мотовилихинском районах.