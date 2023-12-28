За год в Прикамье нашли 18 аккаунтов людей, проявляющих сексуальный интерес к детям

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Пермском крае с начала года было найдено 18 страниц взрослых жителей региона, которые проявляют сексуальный интерес к детям. Работа проводилась сотрудниками Минтербеза совместно с МВД.
Вдобавок, выявлено 12 случаев, когда пермякам были интересны экстремистские движения, зафиксированы пять фактов суицидального поведения подросток, три факта размещения деструктивной информации на личных страницах в социальных сетях, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на главу краевого Минтербеза Виктора Батмазова.
Всего выявлено 98 источников деструктивного контента, 54 из них заблокировали. Сейчас возбуждено два уголовных дела: одно касается развратных действий в отношении девочки, второе — призывов к террористической деятельности.