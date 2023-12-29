2023 год стал вишенкой без торта. Вроде красиво, но чего-то не хватает

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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У Владимира Даля, знатока русской жизни, есть история про четырехлетнего дворового мальчика, которого схватили, притащили в дом господ, раздели, растянули и высекли в назидание барчонку. Мальчик ни в чем не был виноват, его секли, чтобы барчонок видел, каким может быть наказание. Это называется акция устрашения. В 2023 году я/мы таращим глаза на происходящее, как тот барчонок, ставший послушнее после жестокой порки крепостного малыша.
Вроде, все происходит не с нами, но страшно нам. Я/мы держим при себе свои мысли, выбираем слова и выражения, слушаемся, ведь не хотим наказания.
Да ладно я/мы, что с нас взять — отдельные, мелкие люди. Целые направления жизни, как тот барчонок, стоят по стойке смирно и улучшают, улучшают показатели. В политике единодушие, в экономике рост, даже в шоу-бизнесе какой-то катарсис — звёзды извиняются за непристойный вид на закрытой вечеринке. Кстати, последний год постоянно кто-нибудь да извиняется на камеру. А кто-то получает орден за орденом и ни в какую не извиняется, видимо, потому что пацан. Или БРАТ пацана.
Пацаны, конечно, тренд 2023 года, но что бы они делали без девчонок. А девчонки весь 2023, как и весь 2022, собирают деньги и гуманитарные грузы на СВО, плетут сети, шьют форму и ждут, конечно. Ждут, когда всё это закончится, и все вернутся. Кстати, мобилизованные в зоне СВО уже два года. Сколько времени еще им выполнять задачи по денацификации и демилитаризации? Вроде, время, когда забривали в армию на 25 лет, уже давным-давно прошло. Не забыли бы про них в суете важнейшего события 2024 года.
Про что точно не вспоминают, так это про поход зэков на Ростов. Все радуются выставке «Россия» на ВДНХ и шутят про рост цен на яйца. Общероссийский итог года вообще главный и один: все, кто читает этот текст, живы, многие здоровы, кнопка в чемоданчике, игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке.
Поговорим о пермских итогах, за это еще не отправляют через всю страну за Полярный круг — туда, где город с красивым названием Лабытнанги.
Пермский край отметил 300-летний юбилей Перми, построил много школ и больниц, благоустроил краевой центр так, что любо-дорого смотреть. Скверы, парки, набережная, эспланада теперь красивые, ухоженные, интересные. Есть, где погулять с детьми, есть, где погулять со второй половинкой, и даже с гостями города. Что бы кто ни говорил, но с юбилеем Пермь справилась лучше, чем Екатеринбург. И даже Шнур с его «Дорожной» песней, содержащей матерное слово, не испортил впечатления. Сеанс массовой психотерапии получился, когда все дружно пели «Ехай», и отправляли в это «ехай» каждый своё: проблемы с семьей и деньгами, обиды на начальство и жизнь, одиночество, страх, тревогу. А может, даже отдельных известных и не очень личностей.
С известностью в 2023 году вообще вышла путаница. Например, смена главы города прошла гораздо менее заметно, чем вечеринка в честь 60-летия авторитетного депутата. На вечеринке пели Ольга Бузова и Дмитрий Маликов (им извиняться не за что, были одеты). А на пост главы города заявились смелые, яркие, но мало кому известные люди. Туда же, в болото незаметности улетели потуги молодого и уже бывшего депутата что-то расследовать и разоблачить кого-то. Его паблики ВКонтакте и многочисленные боты продолжают писать гадости, коверкая разные фамилии, но на то они и боты, чтобы всерьез их никто не воспринимал.
Информационных поводов подкинули siloviki, они приходили с обысками в кабинеты краевого правительства, очень напугали рядовых клерков. Будут или не будут возбуждены какие-то уголовные дела, мы пока не знаем. А вот ощущение, что могут быть возбуждены, точно у кого-то появится, и будет маячить в чьей-то жизни, как картинка с выпоротым крепостным мальчиком. Но в целом и общем, на то же и щука, чтобы карась не дремал.
Конечно, хочется, чтобы щука переловила и рыбку помельче, уж больно много развелось мошенников, которые наживаются на доверчивых людях. Миллионы рублей теряют законопослушные граждане, лезут в нереальные кредиты, даже квартиры отдают. Некоторые и вовсе становятся законо-не-послушными — смотрят в этих ваших интернетах, как изготовить зажигательную смесь, идут поджигать военкоматы.
Но мы опять отклонились от пермских реалий в сторону общероссийских тенденций. На самом деле, в Пермском крае есть только одна нерешаемая проблема, и это не дураки и дороги! С последними все относительно неплохо: сделали еще один прокол под железной дорогой, строят трассу ТР-53 (для микрорайонов Ива, Вышка-1 и Вышка-2). С дураками тоже всё ок, их хватает.
А что, скажите, пожалуйста, делать с «Вишенкой»? Тянутся какие-то бесконечные суды, кипят интернет-баталии, даже несчастный зверинец в Перми шатко-валко строится. А счастливая «Вишенка» непоколебима, несокрушима, фундаментальна и тверда, как скала посреди океана. Ни громы, ни молнии, ни штормы, ни солнце, ни ретроградный Меркурий, — ну ничто не сдвинет её с места. За «Вишенкой», видать, такие люди стоят, это вам не испуганный барчонок, в назидание которому секут незнакомого мальчика, это воины Спарты, не иначе.
Вывески приметной нет, но все знают, что называется он «Вишенка», — магазинчик, который по ночам превращает в ад жизнь сразу нескольких хрущевок в округе, магазинчик, который торгует и днем, и ночью алкоголем, причем без какой-либо лицензии на продажу горячительных напитков. Маленький такой, на углу дома, и ничего с ним не могут сделать: полиция, прокуратура, следственный комитет, администрация района, администрация города, правительство Пермского края. Вот вы ждете веселого праздника, а соседи «Вишенки» праздники ненавидят, у них каждая ночь становится оргией похлеще, чем вечеринки у Ивлеевой. И никто перед ними не извиняется. И никто их не спасает. Их даже не слышит никто. Кому нужны чужие беды, чужие слезы и проблемы. Вот вам стало хоть на минуту интересно, что случилось с мальчиком, которого высекли ни за что ни про что?..
Если да, то с наступающим Новым Годом вас, добрые люди! Пусть он будет менее безумным, чем 2023-ий.