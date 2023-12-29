2023 год стал вишенкой без торта. Вроде красиво, но чего-то не хватает

Вывески приметной нет, но все знают, что называется он «Вишенка», — магазинчик, который по ночам превращает в ад жизнь сразу нескольких хрущевок в округе, магазинчик, который торгует и днем, и ночью алкоголем, причем без какой-либо лицензии на продажу горячительных напитков. Маленький такой, на углу дома, и ничего с ним не могут сделать: полиция, прокуратура, следственный комитет, администрация района, администрация города, правительство Пермского края. Вот вы ждете веселого праздника, а соседи «Вишенки» праздники ненавидят, у них каждая ночь становится оргией похлеще, чем вечеринки у Ивлеевой. И никто перед ними не извиняется. И никто их не спасает. Их даже не слышит никто. Кому нужны чужие беды, чужие слезы и проблемы. Вот вам стало хоть на минуту интересно, что случилось с мальчиком, которого высекли ни за что ни про что?..