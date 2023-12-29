Астролог Елена Кузнецова раскрыла, стоит ли бояться високосного 2024 года

Однако астролог спешит успокоить переживающих — символом 2024 года будет Дракон, а он как раз приносит удачу, но катаклизмов все-таки не избежать. Плутон в январе войдет в знак Водолея, чуть позже — в знак Козерога, еще позже, в конце ноября 2024 года, в знак Водолея. В знаке Водолея он будет находиться в течение 20 лет. Тогда и начнутся серьезные изменения, однако не всегда положительные. При этом год будет удачным для людей со знаками Рыбы и Козерог.