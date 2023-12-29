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Астролог Елена Кузнецова раскрыла, стоит ли бояться високосного 2024 года

Астролог Елена Кузнецова раскрыла, стоит ли бояться високосного 2024 года

29 декабря 2023, 07:33
Фото: fusionbrain.ai
Удачным год будет не для всех.

Астролог и нумеролог Елена Кузнецова рассказала россиянам, стоит ли бояться 2024 года. Его особенность в том, что год является високосным — такие времена иногда вызывают ассоциации с негативными событиями.

Однако астролог спешит успокоить переживающих — символом 2024 года будет Дракон, а он как раз приносит удачу, но катаклизмов все-таки не избежать. Плутон в январе войдет в знак Водолея, чуть позже — в знак Козерога, еще позже, в конце ноября 2024 года, в знак Водолея. В знаке Водолея он будет находиться в течение 20 лет. Тогда и начнутся серьезные изменения, однако не всегда положительные. При этом год будет удачным для людей со знаками Рыбы и Козерог.

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#Астрологи#Астрология
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