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Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша

Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша

29 декабря 2023, 20:06
Фото: 1MI
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.

Как сообщили в пресс-службе СК, «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о результатах расследования дела и основаниях принятия процессуального решения».

Ребенок скончался в больнице три года назад. Его родители пытались определить причину смерти и обратились за помощью к московским судмедэкспертам. Те пришли к выводу, что во время операции врач не провел ревизию брюшных органов, поэтому не была найдена «причина заворота тонкой кишки» и как следствие не использовалось адекватное для такого случая лечение.

Родители ребенка обратились в суд, чтобы установить виновных в смерти ребенка и получить компенсацию.

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