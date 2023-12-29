Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Как сообщили в пресс-службе СК, «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о результатах расследования дела и основаниях принятия процессуального решения».
Ребенок скончался в больнице три года назад. Его родители пытались определить причину смерти и обратились за помощью к московским судмедэкспертам. Те пришли к выводу, что во время операции врач не провел ревизию брюшных органов, поэтому не была найдена «причина заворота тонкой кишки» и как следствие не использовалось адекватное для такого случая лечение.
Родители ребенка обратились в суд, чтобы установить виновных в смерти ребенка и получить компенсацию.