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Чусовские чиновники необоснованно отказали горожанину в предоставлении участка

Чусовские чиновники необоснованно отказали горожанину в предоставлении участка

29 декабря 2023, 13:31
Фото: 1MI
Должностное лицо мэрии оштрафовано за нарушение порядка.

Чусовская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав при получении земельного участка. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проведенной проверки установлено, что должностные лица Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа необоснованно отказали заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Прокурором в отношении начальника указанного подразделения органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков).

Судом чиновник признан виновным и оштрафован на 5 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество#Чиновники#Чусовой#Чиновник
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