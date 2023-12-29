Чусовские чиновники необоснованно отказали горожанину в предоставлении участка

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Чусовская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав при получении земельного участка. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ходе проведенной проверки установлено, что должностные лица Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа необоснованно отказали заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Прокурором в отношении начальника указанного подразделения органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков).
Судом чиновник признан виновным и оштрафован на 5 тыс. рублей.