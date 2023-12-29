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В Перми дольщики восьми долгостроев получат компенсации обманутым дольщикам

Дольщики восьми пермских долгостроев получат деньги вместо квартир

29 декабря 2023, 04:50
Фото: Midjourney

В Перми дольщики восьми долгостроев получат компенсации обманутым дольщикам

Здания бы не получилось достроить в течение трех дней.

В Перми дольщики восьми многоквартирных домов получат компенсации вместо достроенного жилья. Решение принял наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий (ФРТ). Речь идет об объектах на улицах:

  • Екатерининская, 175 (поз. 2, 3, 4);
  • Ким, 14;
  • Кабельщиков, 25 и 27;
  • Кедровая, 18 и 20.

Всего деньги получит 361 участник долевого строительства. Им нужно обратиться в Фонд развития территорий для получения выплат. Ранее ФРТ решил, что объекты нужно достроить, однако их обследование показало, что завершить строительство в течение трех лет — это невыполнимая задача.

Ранее с просьбой о выплате компенсация обратились дольщики дома на улице Декабристов, 97. Пермяки также обращались к президенту РФ Владимиру Путину перед прямой линией, но их вопрос не прозвучал в эфире.

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#Недвижимость#Обманутые дольщики#Пермь#Декабристов 97
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