Дольщики восьми пермских долгостроев получат деньги вместо квартир

Всего деньги получит 361 участник долевого строительства. Им нужно обратиться в Фонд развития территорий для получения выплат. Ранее ФРТ решил, что объекты нужно достроить, однако их обследование показало, что завершить строительство в течение трех лет — это невыполнимая задача.