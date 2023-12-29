Дольщики восьми пермских долгостроев получат деньги вместо квартир

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
В Перми дольщики восьми многоквартирных домов получат компенсации вместо достроенного жилья. Решение принял наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий (ФРТ). Речь идет об объектах на улицах:
Всего деньги получит 361 участник долевого строительства. Им нужно обратиться в Фонд развития территорий для получения выплат. Ранее ФРТ решил, что объекты нужно достроить, однако их обследование показало, что завершить строительство в течение трех лет — это невыполнимая задача.
Ранее с просьбой о выплате компенсация обратились дольщики дома на улице Декабристов, 97. Пермяки также обращались к президенту РФ Владимиру Путину перед прямой линией, но их вопрос не прозвучал в эфире.