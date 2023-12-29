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Экс-директору Дягилевской гимназии в Перми предложили должность президента музея

Экс-директору Дягилевской гимназии в Перми предложили должность президента музея

29 декабря 2023, 08:44
Фото: ВКонтакте/Дом Дягилева
Экс-директор пока не приняла решение.

Руководителем пермской гимназии №11 имени Дягилева назначена замдиректора Елена Макаренко, ранее она возглавляла образовательное учреждение в статусе и. о. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», экс-директору Раисе Зобачевой, которая руководила гимназией почти 50 лет, предложили должность директора музея Дягилева — президента гимназии.

В городском департаменте образования пояснили, что на новом посту Зобачева сможет принимать участие в реализации проектов гимназии. Она еще не согласилась на новую должность, сейчас Зобачева занимается своим здоровьем — ей 80 лет.

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#Пермь#Образование#Дягилевская гимназия
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