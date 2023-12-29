Копайгородский: Вместо праздничных салютов Сочи поддержит участников СВО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Все основные элементы новогоднего оформления города по распоряжению Копайгородского выполнены в единой и индивидуальной для Сочи авторской стилистике. Мэр отметил, что в основе праздничного оформления — темы патриотизма, любви к России и к Сочи, а также укрепление семейных ценностей, передает mk.ru.
Главный атрибут Нового года — искусственная ель высотой 23,5 метра — украшает площадь Флага в самом центре Сочи. Она украшена шарами-игрушками трёх цветов — белого, золотого и бордового. В этих цветах, по поручению мэра, в этом году будет украшен весь город.
Во всех районах Сочи установили фотозоны и тематические локации, подключили новогоднюю иллюминацию. В период новогодних каникул, по оценкам Копайгородского, город и курорты посетит не менее 270 тысяч гостей. По словам главы города, администрация Сочи подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, состоящую из более чем 250 различных событий.
На главной площади и в каждом районе Сочи открылись новогодние ярмарки. Копайгородский также анонсировал открытие 22 елочных базаров в городе. Отмечается, что в городе будут усилены меры безопасности.
Также власти города подготовили новогодние подарки для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, а также детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО.