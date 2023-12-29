Копайгородский: Вместо праздничных салютов Сочи поддержит участников СВО

Во всех районах Сочи установили фотозоны и тематические локации, подключили новогоднюю иллюминацию. В период новогодних каникул, по оценкам Копайгородского, город и курорты посетит не менее 270 тысяч гостей. По словам главы города, администрация Сочи подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, состоящую из более чем 250 различных событий.