Криптобиржа Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря

Posted Сегодня, 22:22
Published Сегодня, 22:22
Modified Сегодня, 22:24
Updated Сегодня, 22:24
Одна из крупнейших бирж криптовалют, Binance, попросила россиян вывести свои деньги до 29 декабря. Эту информацию подтвердили представители службы поддержки платформы, пишет 360tv.ru.
Биржа предупредила, что начиная с завтрашнего дня, все открытые сделки будут постепенно закрываться. Россиян просят расплатиться со всеми непогашенными обязательствами и вывести свои деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.
Письма о закрытии сделок были направлены тем, чье местоположение временно или постоянно находится в России, как объяснили в службе поддержки.
Binance объявила о своем уходе из России 27 сентября 2023 года. В то же время было сообщено о продаже российского бизнеса компании CommEX.
Ранее было известно, что с 31 января 2024 года Binance прекратит поддержку операций с рублем. Биржа больше не будет осуществлять операции с российской валютой на своей внутренней платформе p2p.