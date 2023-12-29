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Published Сегодня, 22:22

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Криптобиржа Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря

Криптобиржа Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря

28 декабря 2023, 22:22
Фото: Midjourney
Криптобиржа Binance обращается к российским пользователям с просьбой вывести все деньги до 29 декабря и закрыть открытые позиции, так как в январе 2024 года они перестанут поддерживать операции с рублем.

Одна из крупнейших бирж криптовалют, Binance, попросила россиян вывести свои деньги до 29 декабря. Эту информацию подтвердили представители службы поддержки платформы, пишет 360tv.ru.

Биржа предупредила, что начиная с завтрашнего дня, все открытые сделки будут постепенно закрываться. Россиян просят расплатиться со всеми непогашенными обязательствами и вывести свои деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.

Письма о закрытии сделок были направлены тем, чье местоположение временно или постоянно находится в России, как объяснили в службе поддержки.

Binance объявила о своем уходе из России 27 сентября 2023 года. В то же время было сообщено о продаже российского бизнеса компании CommEX.

Ранее было известно, что с 31 января 2024 года Binance прекратит поддержку операций с рублем. Биржа больше не будет осуществлять операции с российской валютой на своей внутренней платформе p2p.

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