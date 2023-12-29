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Кто еще был приглашен на «голую» вечеринку Ивлеевой

Кто еще был приглашен на «голую» вечеринку Ивлеевой

28 декабря 2023, 22:07
Фото: 1MI
Скандал вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой: Карина Карамбейби, Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина и Наталья Архангельская были приглашены на мероприятие, что вызвало критику со стороны поклонников.

Стало известно, кто еще оказался в списках скандальной вечеринки Ивлеевой. Помимо Саши Спилберг и Карины Карамбейби, на мероприятие были приглашены также некоторые блогеры с многомиллионной аудиторией, вроде Ксении Бородиной и Дилары Зинатуллиной. Наталья Архангельская, соосновательница Telegram-канала «Антиглянец», тоже была в списке гостей, пишет 360tv.ru.

Пока неизвестно, посетили ли они вечеринку или нет, так как звезды пока не ответили на запросы издания. Однако многие поклонники российских знаменитостей выразили свое негодование по поводу их присутствия на таком мероприятии, где требовался «почти голый» наряд. В результате этого скандала концерты Лолиты были отменены, а Филиппа Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все».

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