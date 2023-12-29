Кто еще был приглашен на «голую» вечеринку Ивлеевой

Пока неизвестно, посетили ли они вечеринку или нет, так как звезды пока не ответили на запросы издания. Однако многие поклонники российских знаменитостей выразили свое негодование по поводу их присутствия на таком мероприятии, где требовался «почти голый» наряд. В результате этого скандала концерты Лолиты были отменены, а Филиппа Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все».