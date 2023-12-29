Модульбанк намерен поддержать беговое сообщество при содействии платформы MoneyRun

Пример такой программы — взаимодействие Модульбанка с компанией MoneyRun в целях поддержки бегового сообщества. Благодаря мобильному приложению MoneyRun можно обменивать преодоленные километры на денежные средства. Так, участник, наращивая свой уровень после каждого забега, получает возможность претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Заработанные таким способом деньги можно вывести на банковскую карту и распорядиться ими по своему желанию. Пока принять участие в проекте могут только сотрудники банка, но в ближайшее время эта активность будет распространена и на его клиентов. Глава правления Модульбанка Павел Семенов рассказал о цели такой инициативы, подчеркнув, что, стимулируя сотрудников заниматься спортом, банк помогает им становиться более эффективными в работе и в жизни. Он считает, что если работники находятся в состоянии активности, это помогает им решать творческие задачи и справляться с кризисными моментами.