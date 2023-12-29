Модульбанк намерен поддержать беговое сообщество при содействии платформы MoneyRun

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как сообщает gorod55.ru, в некоторых случаях банки становятся спонсорами спортивных мероприятий местного или национального уровня, поддерживают спортивные клубы и федерации спорта, направляют свои средства на строительство и популяризацию спортивной инфраструктуры — от стадионов и спорткомплексов до тренажерных залов, помогают прививать населению ценности здорового образа жизни.
Ряд кредитных организаций разрабатывают для своей аудитории различные программы лояльности, согласно которым активные граждане или спортсмены получают скидки и другие выгодные предложения.
Пример такой программы — взаимодействие Модульбанка с компанией MoneyRun в целях поддержки бегового сообщества. Благодаря мобильному приложению MoneyRun можно обменивать преодоленные километры на денежные средства. Так, участник, наращивая свой уровень после каждого забега, получает возможность претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Заработанные таким способом деньги можно вывести на банковскую карту и распорядиться ими по своему желанию. Пока принять участие в проекте могут только сотрудники банка, но в ближайшее время эта активность будет распространена и на его клиентов. Глава правления Модульбанка Павел Семенов рассказал о цели такой инициативы, подчеркнув, что, стимулируя сотрудников заниматься спортом, банк помогает им становиться более эффективными в работе и в жизни. Он считает, что если работники находятся в состоянии активности, это помогает им решать творческие задачи и справляться с кризисными моментами.
Модульбанк за последнее время позиционирует себя как предпринимательский хаб, поэтому сейчас он решил распространить идею и опыт поддержки ЗОЖ также и в рабочем коллективе среди большой части бизнес-сообщества. Вероятнее всего, такая инициатива поможет и работодателям, получившим здоровые во всех смыслах кадры, и работникам, желающим быть активными, сохраняя здоровье, которое, как известно, за деньги не купишь.