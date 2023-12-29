Остались сын и жена. На СВО был убит военный из Пермского края

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
На СВО был убит Сергей Фотин из Пермского края. По данным администрации Осинского округа, мужчина родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье. Затем переехал в Осинский район, закончил школу в селе Устиново. Поступил в училище, где получил профессию шофера. Его работа была связана с лесной промышленностью. В Осе мужчина женился, у него родился сын.
Пермяк подписал контракт и отправился на СВО, но дату этого события чиновники не сообщают. Военный был убит 1 декабря. Прощание с ним состоится 29 декабря.