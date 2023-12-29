Остались сын и жена. На СВО был убит военный из Пермского края

На СВО был убит Сергей Фотин из Пермского края. По данным администрации Осинского округа, мужчина родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье. Затем переехал в Осинский район, закончил школу в селе Устиново. Поступил в училище, где получил профессию шофера. Его работа была связана с лесной промышленностью. В Осе мужчина женился, у него родился сын.