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МВД: Пермячка отдала мошенника 6,5 млн рублей из-за новой схемы обмана

Останетесь без связи! Пермячка отдала мошенника 6,5 млн из-за новой схемы обмана

29 декабря 2023, 08:10
Фото: fusionbrain.ai

МВД: Пермячка отдала мошенника 6,5 млн рублей из-за новой схемы обмана

Преступники представляются работниками сферы связи.

Жители Пермского края столкнулись с новой схемой мошенничества. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвами стали уже несколько человек. Преступники звонят людям якобы от имени представителя сотовой компании и говорят о том, что нужно продлить срок действия договора. Если этого не сделать, то человек останется без связи.

Позже жертвам говорят о необходимости зайти на Госуслуги и назвать пароли из СМС-сообщений. В итоге происходит переадресация номера к злоумышленникам — они получают доступ к всему, что привязано к телефону.

Пострадавшей уже стала пермячка 1975 года рождения. Доступ к ее номеру получили мошенники. Вдобавок, она в течение недели переводила им деньги, взятые в кредит и у родственников. Всего она перевела преступникам более 6,5 млн рублей.

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#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
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