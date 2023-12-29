Останетесь без связи! Пермячка отдала мошенника 6,5 млн из-за новой схемы обмана

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Жители Пермского края столкнулись с новой схемой мошенничества. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвами стали уже несколько человек. Преступники звонят людям якобы от имени представителя сотовой компании и говорят о том, что нужно продлить срок действия договора. Если этого не сделать, то человек останется без связи.
Позже жертвам говорят о необходимости зайти на Госуслуги и назвать пароли из СМС-сообщений. В итоге происходит переадресация номера к злоумышленникам — они получают доступ к всему, что привязано к телефону.
Пострадавшей уже стала пермячка 1975 года рождения. Доступ к ее номеру получили мошенники. Вдобавок, она в течение недели переводила им деньги, взятые в кредит и у родственников. Всего она перевела преступникам более 6,5 млн рублей.