Останетесь без связи! Пермячка отдала мошенника 6,5 млн из-за новой схемы обмана

Жители Пермского края столкнулись с новой схемой мошенничества. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвами стали уже несколько человек. Преступники звонят людям якобы от имени представителя сотовой компании и говорят о том, что нужно продлить срок действия договора. Если этого не сделать, то человек останется без связи.