От -5° до -30°. Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю ночь в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
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Updated Сегодня, 03:34
Пермские синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь. По данным специалистов проекта ГИС-центра ПГНИУ, пермяков ждет контрастная погода в зависимости от территории. На юге Пермского края из-за активного циклона будут снегопады и потепление, а на северо-западе из-за вторжения арктического воздуха ожидается похолодание.
В итоге на юге температура будет около -5°, а на северо-западе региона -28…-30°. В Перми температура прогнозируется на уровне около -15°. Вместе с этим в краевой столице возможен снег с северо-восточным ветром.
Специалисты отмечают, что период аномального тепла, который продолжался с 19 декабря, уже кончился. Температура вернулась к климатической норме. В последний день года утром похолодает до -20°. Однако более серьезных морозов стоит ожидать 1 января 2024 года, когда север Европейской территории РФ накроет арктический воздух из Таймыра.