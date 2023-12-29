От -5° до -30°. Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю ночь в Пермском крае

Специалисты отмечают, что период аномального тепла, который продолжался с 19 декабря, уже кончился. Температура вернулась к климатической норме. В последний день года утром похолодает до -20°. Однако более серьезных морозов стоит ожидать 1 января 2024 года, когда север Европейской территории РФ накроет арктический воздух из Таймыра.