Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной

Временный лидер Пакистана, Анваар-уль-Хак Какар, принял решение запретить празднования Нового года в стране. Он объяснил это своим желанием выразить солидарность с Палестиной в связи с недавними событиями. Какар обратился к населению и попросил его отказаться от излишеств в этот день, пишет 360tv.ru.