Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной

Posted Сегодня, 22:14
Published Сегодня, 22:14
Modified Сегодня, 22:16
Updated Сегодня, 22:16
Временный лидер Пакистана, Анваар-уль-Хак Какар, принял решение запретить празднования Нового года в стране. Он объяснил это своим желанием выразить солидарность с Палестиной в связи с недавними событиями. Какар обратился к населению и попросил его отказаться от излишеств в этот день, пишет 360tv.ru.
Конфликт между Израилем и Палестиной начался несколько недель назад после бомбардировок со стороны движения ХАМАС. В ответ, Израиль проводит операции в секторе Газа.
Некоторое время назад, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возможности наземной операции в Газе. Он предупредил, что битва может затянуться.