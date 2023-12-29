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Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной

Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной

28 декабря 2023, 22:14
Фото: 1MI
В знак солидарности с Палестиной, премьер-министр Пакистана запретил празднование Нового года и призвал население соблюдать простоту; обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось после обстрела израильских территорий со стороны движения ХАМАС.

Временный лидер Пакистана, Анваар-уль-Хак Какар, принял решение запретить празднования Нового года в стране. Он объяснил это своим желанием выразить солидарность с Палестиной в связи с недавними событиями. Какар обратился к населению и попросил его отказаться от излишеств в этот день, пишет 360tv.ru.

Конфликт между Израилем и Палестиной начался несколько недель назад после бомбардировок со стороны движения ХАМАС. В ответ, Израиль проводит операции в секторе Газа.

Некоторое время назад, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возможности наземной операции в Газе. Он предупредил, что битва может затянуться.

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