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Updated Сегодня, 09:48

Россияне смогут увидеть балет «Щелкунчик» Пермской оперы онлайн

Пермский оперный театр покажет балет «Щелкунчик» по всей России

29 декабря 2023, 09:46
Фото: Никита Чунтомов

Россияне смогут увидеть балет «Щелкунчик» Пермской оперы онлайн

Трансляция пройдет вечером 31 декабря.

Знаменитый балет «Щелкунчик» от Пермского театра оперы и балета покажут во всех регионах России. Эта сказка давно стала символом Нового года и Рождества.

«Провожая старый год, мы хотим объединить поклонников театра из самых разных уголков нашей большой страны, чтобы, даже находясь далеко-далеко, можно было насладиться красотой Пермского балета. Присаживайтесь поудобнее у экранов всей семьей и смотрите сказку, которая не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых», — сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

Показ балета-феерии в авторской версии хореографа Алексея Мирошниченко состоится в воскресенье, 31 декабря, в 18:00 (16:00 по мск). Трансляция состоится на официальной странице театра «ВКонтакте», сайте и YouTube-канале учреждения.

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Искусство#Оперный театр#Балет
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