Пермский оперный театр покажет балет «Щелкунчик» по всей России

«Провожая старый год, мы хотим объединить поклонников театра из самых разных уголков нашей большой страны, чтобы, даже находясь далеко-далеко, можно было насладиться красотой Пермского балета. Присаживайтесь поудобнее у экранов всей семьей и смотрите сказку, которая не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых», — сообщает пресс-служба театра оперы и балета.