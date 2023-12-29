Пермский оперный театр покажет балет «Щелкунчик» по всей России

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Знаменитый балет «Щелкунчик» от Пермского театра оперы и балета покажут во всех регионах России. Эта сказка давно стала символом Нового года и Рождества.
«Провожая старый год, мы хотим объединить поклонников театра из самых разных уголков нашей большой страны, чтобы, даже находясь далеко-далеко, можно было насладиться красотой Пермского балета. Присаживайтесь поудобнее у экранов всей семьей и смотрите сказку, которая не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых», — сообщает пресс-служба театра оперы и балета.
Показ балета-феерии в авторской версии хореографа Алексея Мирошниченко состоится в воскресенье, 31 декабря, в 18:00 (16:00 по мск). Трансляция состоится на официальной странице театра «ВКонтакте», сайте и YouTube-канале учреждения.