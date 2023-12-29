Пермяк организовал мошенническую схему с маткапиталом и похитил 5,6 миллионов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Ленинским районным судом Перми вынесен приговор пермяку по факту хищения 5,6 млн рублей. Мужчина стал организатором мошеннической схемы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Злоумышленник подыскивал женщин, которые представляли в территориальные подразделения Социального фонда и органы ЗАГС документы, содержащие заведомо ложную информацию о рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи, а также лже-свидетелей данного факта.
После получения фиктивных свидетельств о рождении детей и сертификатов на получение мер государственной поддержки заключались фиктивные сделки с недвижимостью, через которые соучастники обналичивали материнский капитал. С 2019 года по 2022 год участниками преступной группы похищено свыше 5,6 млн рублей.
Пермяк признан виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), чч. 1, 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (приготовление и покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).
Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю сумму причиненного ущерба в размере 5,6 млн рублей.
В отношении двух организаторов преступной группы возбуждены уголовные дела, ведется следствие.