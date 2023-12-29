Пермяк организовал мошенническую схему с маткапиталом и похитил 5,6 миллионов

Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю сумму причиненного ущерба в размере 5,6 млн рублей.