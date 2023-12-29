Певица Лолита после отмены концертов заявила, что привыкает быть домохозяйкой

Posted Сегодня, 22:17
Published Сегодня, 22:17
Modified Сегодня, 22:19
Updated Сегодня, 22:19
Певица Лолита Милявская отреагировала на отмену своих концертов после участия в необычной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале артистка назвала себя пенсионеркой и заявила, что привыкает быть домохозяйкой. Она отметила, что давно не занималась уборкой квартиры и скоро придется подрезать кусты, так как уже весна. Лолита выразила благодарность своим зрителям за поддержку и попросила их не беспокоиться о ней, так как «жизнь есть жизнь», пишет 360tv.ru.
Из-за участия Лолиты в вечеринке Ивлеевой ее концерты в Тюмени были отменены. Продажа билетов на выступление певицы в Кургане приостановлена, а мероприятие в Барнауле исчезло из гастрольного графика Лолиты. Телеканал «Краснодар» также исключил певицу из новогодних эфиров. Гендиректор издания Максим Жмутский выразил уверенность, что зрители поддержат решение канала.