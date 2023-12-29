Певица Лолита после отмены концертов заявила, что привыкает быть домохозяйкой

Певица Лолита Милявская отреагировала на отмену своих концертов после участия в необычной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале артистка назвала себя пенсионеркой и заявила, что привыкает быть домохозяйкой. Она отметила, что давно не занималась уборкой квартиры и скоро придется подрезать кусты, так как уже весна. Лолита выразила благодарность своим зрителям за поддержку и попросила их не беспокоиться о ней, так как «жизнь есть жизнь», пишет 360tv.ru.